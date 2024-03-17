Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi. Fenerbahçeli futbolcular kendini içeriye zor attı.

Fotoğraflar: Twitter

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevlilerin de saldırıya katıldığı görüldü.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi.