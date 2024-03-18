İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra sahaya giren taraftarlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi. Fenerbahçeli futbolcular kendini içeriye zor attı.
Yerlikaya X hesabından soruşturma başlatıldığını duyurdu:
“Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.”