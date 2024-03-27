Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çekilme gündemiyle toplanacakları masada üç seçeneğin olduğunu söyledi.

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İftar yemeğinde bir grup gazeteciye konuşan Ali Koç, önlerinde ‘kötü, daha kötü ve en kötü’ şeklinde üç seçenek olduğunu söyledi.

Hangi seçenekte karar kılacaklarını kongrede netleştireceklerini belirten Koç, “Hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum” dedi.

Koç’un bahsini ettiği üç ‘kötü’ seçenek şöyle:

“Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak.”

Ne olmuştu?

Galatasaray’la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 17 Mart’ta konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 yenmişti.

Bu zorlu virajı geçerek üç puanı alan sarı lacivertli oyuncular, bitiş düdüğüyle sahada sevinirken Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğramıştı.

Fenerbahçe yönetimi bunun üzerine 2 Nisan’da çekilme gündemiyle olağanüstü toplanma kararı almıştı.