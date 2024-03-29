Fenerbahçe taraftarına çağrı: 2 Nisan'ı bekleyin, Süper Kupa maçına bilet almayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına 2 Nisan’da çıkacak sonucu beklemelerini, Süper Kupa maçına bilet almamaları gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.
Sarı lacivertli yönetim bunun üzerine çekilme gündemiyle 2 Nisan’da toplanacak.
Fenerbahçe Bakanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda taraftara çağrıda bulundu.
Koç, Şanlıurfa’da 7 Nisan’da Galatasaray’a karşı oynanacakları Süper Kupa maçı için taraftarların bilet almamasını istedi.
“TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Şu an Fenerbahçelilere sesleniyorum. Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan’ı bekleyin.”