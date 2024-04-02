LIFE geri dönüyor

Model ve iş insanı Karlie Kloss’un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Bedford Media foto

muhabirliğin amiral gemisi LIFE’ın bir kez daha düzenli basılı ve dijital yayına başlayacak.

Fotoğraflar LIFE arşiv

LIFE’ın 1930’lara kadar uzanan fotoğraf arşivlerinin ve içeriklerinin tüm haklarının sahibi Dotdash Meredith. Le Monde’un haberine göre derginin yayın hayatına dönüşü için Bedford Media ile Dotdash Meredith anlaştı ama anlaşmanın tutarı ve ilk yayının ne zaman yapılacağı hakkında bir bilgi verilmedi.

1883’te kurulan ve 1936’da satın alınarak dönüştürülen LIFE dergisi, Robert Capa, Alfred Eisenstaedt ve Margaret Bourke-White gibi büyük isimleri yayınlayarak uzun yıllar boyunca foto muhabirliğin amiral gemisi oldu. LIFE, film yıldızlarından savaşlara pek çok farklı konuyu yıllar boyunca resmetti.

Fakat yıllarca süren düşüşün ardından dergi bir dizi talihsizlik yaşadı. 1972’ye kadar haftalık yayınlandı daha sonra aylık yayınlara geçti. 2007’de yayınlarına son veren dergi, 2008’den bu yana çevrimiçi arşivleriyle hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Karlie Kloss, “LIFE’ı kaotik medya ortamında ilham verici ve birleştirici bir ses olarak görüyoruz” dedi. Eşi Joshua Kushner’e atıfta bulunarak Instagramda’da “Josh ve ben LIFE’ın mirasını devam ettirmek onur duyuyoruz” paylaşımı yaptı. Kushner aynı zamanda Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in de kardeşi.

Kısa süre önce kurulan Bedford Media kendisini ‘ikonik markaları yeni iş yapma ve kitlelere ulaştırma yöntemleriyle’ birleştirmeyi amaçlayan bir şirket olarak tanımlıyor. Şirket birkaç ay önce moda alanında uzmanlaşmış i-D dergisini satın almıştı.