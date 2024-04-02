İstanbul'da partiye göre 'demokrasi': AKP itirazlarına onay, muhalefete ret

AKP özellikle az farkla kaybettiği yerlerde itirazlarda bulunuyor. İtirazların geneli olumlu sonuçlanıyor. Ancak diğer partilerin benzer itirazları reddediliyor.

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Seçim bitti ama tartışmalar bitmek yerine alevlendi.

AKP özellikle az oy farkıyla kaybettiği yerleri geri almak için çeşitli gerekçelerle sonuçlara itiraz ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi.

Öte taraftan DEM Parti’nin 198 oyla kaybettiği Bitlis merkezdeyse bu yöndeki bir itiraz dilekçesini İl Seçim Kurulu’na iletilmesine polis barikatıyla karşılık verildi.

Bitlis’te il seçim kuruluna gidip seçim usulsüzlüklerine karşı vereceğimiz itiraz dilekçemiz güvenlik güçlerince hukuksuz bir şekilde engelleniyoruz pic.twitter.com/P9WGIHu3Ae — Hüseyin Olan (@huseyin_olan) April 2, 2024

Çifte standart

Doğu’da bunlar olurken İstanbul’da durum farklı değil.

CHP’nin AKP’den az farkla aldığı Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Ancak CHP’nin benzer gerekçeyle Ümraniye için yaptığı itirazsa reddedildi.

Karara tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa gibi bir kararın Beykoz için de alınmak istendiğine dikkat çekti ve YSK’yı uyardı:

“Gaziosmanpaşa’da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz’da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli.”