AKP'nin itirazıyla: DEM'in kazandığı Hilvan'da seçim tekrarlanacak

AKP, DEM Parti’ye kaptırdığı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi için itiraz edince seçimin yenilenmesine karar verildi.

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Van Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan DEM Parti mazbatayı alamadı. Gerekçeyse başkan seçilen Abdullah Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Karara göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki AKP adayına verildi.

DEM Parti, bu karar nedeniyle YSK’ya başvurmaya hazırlanırken bir haber de kazandığı Şanlıurfa’dan geldi.

İlçe Seçim Kurulu, AKP’nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimleri yenileme kararı verdi.

DEM Parti burada 6 bin 960 oy alarak yüzde yüzde 33,20 oranına ulaşmıştı.

AKP’yse 6 bin 931 oyla yüzde 33,19 oranında kalmıştı.