Van'da mazbata AKP adayına verildi: 'Siyasi darbe'

Van İl Seçim Kurulu, Van büyükşehir belediye başkanı mazbatasını, seçimi kaybeden AKP adayına verilmesine karar verdi.

DEM Parti karara tepki gösterdi: “Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır.”

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DEM Parti, Van’da Büyükşehir Belediyesi ile üçü merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Van’da Abdullah Zeydan 220 bin 919 adayı AKP adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı.

Seçilen Van Büyükşehir Belediye başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

Memnu, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışındaki kanunlar gerekçesiyle mahrum edildiği hakları anlamına geliyor. Seçimi kazanan Abdullah Zeydan, memnu hakların iadesinin iptal edilmesiyle siyasi yasaklı konumuna düşüyor.

Van İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın siyasi yasağının iptali kararının kaldırılmasından sonra mazbatayı ikinci en çok oyu alan AKP adayı Arvas’a verilmesine karar verdi.

DEM Parti karara tepki gösterdi:

* Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz.

* Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti.

* Yüksek Seçim Kurulu’nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir.