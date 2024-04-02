Van'da DEM Partili Zeydan'ın başkanlığına yargı müdahalesi

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

Fotoğraf: DEM Parti

Seçilen Van Büyükşehir Belediye başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

Memnu, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışındaki kanunlar gerekçesiyle mahrum edildiği hakları anlamına geliyor. Seçimi kazanan Abdullah Zeydan, memnu hakların iadesinin iptal edilmesiyle siyasi yasaklı konumuna düşüyor. Zeydan’ın başkanlığı hakkında son kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek.

Duruma tepki gösteren DEM Parti, “Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır” dedi.

DEM Parti, Van’da Büyükşehir Belediyesi ile üçü merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Van’da Abdullah Zeydan 220 bin 919 adayı AKP adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı.

DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

* Partimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van’dan tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrılmıştır. Van halkı, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü DEM Parti’ye kazandırmış, İl Genel Meclisinde ise büyük farkla birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır.

* Bilindiği üzere Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiştir. Zeydan, Van’da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir.

* Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime ikin gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK’ya bildirimde bulunmuştur.

* Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir.

* Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz.

* Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

Ne Olmuştu ?

İçişleri Bakanlığı Van Büyükşehir Belediyesi’ne 17 Kasım 2016’da kayyım atadı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Bekir Kaya’ysa 18 Kasım 2016’da tutuklanmış ve beş yıl tutuklu yargılamanın ardından Kaya’ya verilen sekiz yıl üç ay hapis cezası Aralık 2021’de Yargıtay tarafından onanmıştı. Kaya’nın yerine dönemin valisi İbrahim Taşyapan atanmış ve 2019 yerel seçimlerine kadar Van üç farklı kayyımla yönetilmişti. 31 Mart 2019’da göreve gelen HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe’yse seçildikten dört ay sonra görevden alınıp yerine kayyım atandı. HDP 2019 yerel seçimlerinde Van’da dokuz ilçeyi kazanmıştı.