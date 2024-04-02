Fenerbahçe kararını verdi: Çekilme yok

Çekilme gündemiyle toplanan Fenerbahçe, lige devam kararı aldı.

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Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.

Sarı lacivertli yönetim bunun üzerine çekilme gündemiyle bugün toplandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararı açıkladı. Buna göre çekilme seçeneği rafa kaldırıldı.

Koç’un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Futbolcularımız, İsmail Kartal hocamız, takım menajerimiz hepsiyle bir odaya girdik ve konuştuk. Kaptanlar söz aldı, hocamız söz aldı. Onlar Trabzon’dan olağanüstü bir kenetlenmeye gelmişlerdi ve dediler ki sonuna kadar, emekleriyle, terleriyle mücadele edecekler. Şampiyon olacağız dediler.

*Ligden çekilmeyelim görüşü çok ağır bastı. Ligden çekileceğimize faaliyetleri donduralım. Bir alt lige de insek aynı MHK, aynı TFF olacak. Benzer sorunları yaşayacağız diyenler oldu.

*Futbol faaliyetlerini şu anda hiç askıya almayı değerlendirmiyoruz. Yurt dışında bir organizasyona girelim, şimdiden onun tohumunu atalım görüşü var. Ancak faaliyetleri askıya almak tekrar en alt kümeden başlamak demek. Bunun da üstünden gelebiliriz tabii.

*Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyon, ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki sebep ne hukuk taraf ne sportif taraf. Bu opsiyonu üç ay sonraki Genel Kurul’a kadar masadan kaldırıyoruz.

Süper Kupa kararı

*Urfa’ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin.

*Bir diğer opsiyonumuz önümüzdeki sezon Türkiye Kupası’na katılmama. En az iki sezon Türkiye Kupası’na katılmamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bir karar vermeliyiz.

*Süper Kupa’ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa’ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi üç ay ile bir yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız.

*Faili meçhul olay çözülene kadar Trabzon deplasmanına gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon aklımıza yatıyor ama sadece üç puan değil altı puan eksiliyor. Yarışı etkiler. Yine U-19’la gidelim fikri var.

*2010-2011 Süper Kupa maçı için Beşiktaş’la birlikte hareket ederek hakkımız olan maça çıkmamız isteniyor. Yayın havuzunda çıkalım isteniyor, keşke çıkabilsek. 3 katı gelir sağlayabiliriz ama kanunen sıkı sıkıya bağlanmış bir durum. Mümkün değil.