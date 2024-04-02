Demirtaş Erdoğan'a seslendi: Van kararına 'Dur' demenizi bekliyoruz

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Van kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi, provokasyon uyarısında bulundu.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Zeydan 220 bin 919, Arvas 108 bin 802 oy almıştı. Buna rağmen mazbata Arvas’a verildi.

Gerekçeyse başkan seçilen Abdullah Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Karara her kesimden tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Bir açıklama da cezaevindeki Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, özellikle Erdoğan’a seslenerek provokasyona dikkat çekti.

Demirtaş’ın ilgili mesajı şöyle: