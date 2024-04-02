CHP'den Van'a heyet

CHP, Van’da büyük tepki çeken mazbata kararıyla ilgilenmesi için bir heyet görevlendirdi.

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DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919, AKP adayı Abdullah Arvas ise 108 bin 802 oy almıştı. Ancak Zeydan mazbatayı alamadı.

Gerekçeyse Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Karara tepkiler yükseliyor. CHP de bu nedenle Van’a gitmesi için bir heyet görevlendirdi.

Heyet, CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşuyor.