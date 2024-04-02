DEM'in mazbatasına 'konan' AKP'li aday 'Kayyum olarak atanmak istemem' demiş

Van Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’ın mazbatası, AKP’li rakibi Abdulahat Arvas’a verildi. Arvas’ın geçmişte “Kayyum olarak atanmak istemiyorum” dediği öğrenildi.

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Zeydan 220 bin 919, Arvas 108 bin 802 oy almıştı. Buna rağmen mazbata Arvas’a verildi.

Gerekçeyse başkan seçilen Abdullah Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Arvas’ın avukatı aracılığıyla bakanlık kararı üzerine kurula başvurduğu öğrenildi.

Başvuruyu özellikle Abdulhalat Arvas’ın şahsi avukatı yaptı. Akp Van il başkanı özel görüşmeler ile süreci yürüttü. Bu gün gelinen noktada kul hakkını düşünebilecek bir vicdanları yoktur.

Hezimete uğramış, yerle yeksan olmuş bir partinin ayak oyunları vardır. https://t.co/NBStEGF46Q pic.twitter.com/U2hv9Ib11e — Eren Baskın (@erenbaskin) April 2, 2024

Sözleri gündem oldu

Arvas bir taraftan mazbatayı almak için böyle iştahlı davransa da geçmişte tam aksine bir açıklaması olduğu ortaya çıktı.

Seçimden önce yerel basına konuşan Arvas “İkinci sıra adayı olarak görevlendirmeyle belediye başkanı olmayı arzulamam” demiş.

Van Büyükşehir adayı Arvas: Kayyum olarak atanmak istemiyorum! https://t.co/nzd78tVC5H — Abdulahat Arvas (@ArvasAbdulahat) March 4, 2024

Ancak Arvas dediğinin tam aksi yönde hareket etti ve mazbatayı aldı.

DEM Parti hukuksuz bulduğu kararı YSK’ya taşıyacak.