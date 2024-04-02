Van kararı HÜDA-PAR'ı da isyan ettirdi

Van’da büyük tepki çeken ‘mazbata’ kararına cumhur ittifakının ortaklarından HÜDA-PAR da karşı çıktı.

Erdoğan genel seçim öncesi HÜDA-PAR’la ittifak kurmuştu.

DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919, AKP adayı Abdullah Arvas ise 108 bin 802 oy almıştı. Ancak Zeydan mazbatayı alamadı.

Gerekçeyse Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Karara farklı kesimlerden tepkiler yükseliyor. Bir tepki de cumhur ittifakına genel seçim öncesi katılan HÜDA-PAR’dan geldi.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı X hesabından şunları kaydetti:

“Van Büyükşehir Belediyesi seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir.

Aday olma niteliği yok idiyse YSK neden adaylığını kesinleştirdi? Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur.”