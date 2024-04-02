Türk sinemasının acı günü: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Türk sinemasına büyük emekler veren Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.

Türker İnanoğlu.

İnanoğlu, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

88 yaşındaki ünlü isim bugün hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sevenleri olarak acımız büyük” dedi.

Kimdir?

Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936’da Karabük Safrabolu’da doğdu.

1957’de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğrenciyken yönetmen yardımcısı olarak sinema sektörüne adım attı.

1960’ta Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu.

Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Şişli’de Kent Sineması, Kavacık’ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibiydi.

İnanoğlu, ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu’yla evliydi.