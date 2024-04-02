Fenerbahçe'de yönetime tam yetki verildi

Fenerbahçe’de dört madde için yönetim kuruluna tam yetki verildi.

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Fenerbahçe’nin düzenlediği Olağanüstü Genel Kurul’da yönetimin sunduğu dört maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Oy birliğiyle kabul edilen önergeyle Fenerbahçe yönetimi, alınan karar doğrultusunda oylamaya sunulan maddeleri, görev süresi boyunca hayata geçirme yetkisine sahip oldu.

Mevcut yönetimin görev süresinin bitimine kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede, şu maddeler yer aldı:

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası’na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası’na futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3- Türkiye’de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.