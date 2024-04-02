Özgür Özel'den Van tepkisi: Halkın iradesine pusu

Van’da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının elinden alınmasına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, karar için “Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır” dedi.

Fotoğraf: CHP

Anka Haber Ajansı’na konuşan Özel, Van’da yüzde 55,68 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iptaliyle ilgili “Rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbata verme rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur” dedi.

2002 seçimlerinde AKP’nin birinci parti olduğu halde Erdoğan üzerindeki yasak sebebiyle seçilememesine de CHP’nin karşı çıktığını hatırlatan Özel, “Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna saygı duymak hepimizin boynunun borcu” dedi.