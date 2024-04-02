Başak Demirtaş Van yolcusu

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da ‘mazbata’ kararına tepki vermek için Van’a gidiyor.

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş. (Arşiv)

Zeydan 220 bin 919, Arvas 108 bin 802 oy almıştı. Buna rağmen mazbata Arvas’a verildi.

Gerekçeyse başkan seçilen Abdullah Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Karara her kesimden tepkiler yükselmeye devam ediyor.

DEM Parti demokrat herkesi Van’a gelmeye çağırdı. Bunun üzerine CHP bölgeye heyet gönderme kararı aldı.

Selahattin Demirtaş’ın eşi de destek için Van’a gideceğini duyurdu.