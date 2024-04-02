Borsada milyoner göçü

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre martta 1 milyon ve üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı 235 bin 198’e geriledi.

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Bloomberg HT’de yer alan habere göre halka arzların etkisiyle borsada yatırımcı sayısı artarken 1 milyon TL üzerinde portföyü olan yatırımcıların sayısıysa azaldı.

MKK’nin açıkladığı verilere göre 1 milyon TL üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı martta 235 bin 198 oldu. Şubatta bu portföy diliminde 246 bin 742 yatırımcı yer aldı. Martta bu yatırımcı grubunun portföy büyüklüğü bir önceki aya göre yatay performansla 4,64 trilyon oldu.

Şubatta 8 milyon 163 bin 342 olarak kaydedilen yatırımcı sayısı martta 52 bin 725 artışla 8 milyon 216 bin 67 oldu. Borsada yatırımcı sayısı Ekim 2023’te 8 milyon 555 bin 844 ile rekor kırmıştı.