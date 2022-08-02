Akşam Postası / 2 Ağustos 2022

Yedi İklim Yayınevi’nin soruları KPSS’de çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

Yusuf Satıoğlu’na ait Yedi İklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun aynısı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çıktı. Sorular, sınavlardaki usulsüzlükleri yeniden tartışmaya açtı.

Pelosi’yi taşıyan ABD uçağı Tayvan’a indi: Tayvan Boğazı hareketlendi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak Tayvan’a indi. Uçağın Tayvan hava sahasına girmesinden sonra Çin ve Tayvan’da askeri hareketlilik arttı.

Türkiye’de şimdiye kadar beş kişide maymun çiçeği tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar beş maymun çiçeği vakası tespit ettiklerini ve bunlardan dördünün iyileştiğini açıkladı.

Prens Selman’ın milyarlarca dolarlık turundan Türkiye’ye bir ‘swap’ bile çıkmadı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir süredir ülke ülke geziyor. Gittiği ülkelerde yüklü miktarlarla anlaşma imzalayan Selman, büyük beklentilere rağmen Türkiye’yle swap anlaşması bile imzalamadı.

İçtaş, Rosatom’un Akkuyu’daki fesih kararını Londra mahkemesine götürecek

IC İçtaş, Rosatom’un Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin sözleşme feshini Londra Tahkim Mahkemesi’ne götüreceğini duyurdu.

Bloomberg, Türk şirketlerini yazdı: Tahviller ‘sıkıntılı bölgede’

Türkiye’nin en büyük şirketleri yükselen enflasyon ve liradaki değer kaybı sonrası tahvillerinin (borç senedi) sıkıntılı bir pozisyona girmesiyle karşı karşıya.

Garsonun başından aşağı şampanya döken Akalın’a tepki: Saray soytarılığına karşı onur mücadelesi kazanacak

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyip garsonun başından döktü. Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, Akalın’a “Her dönem Saray soytarılığı yapanlara karşı onur ve haysiyet mücadelesi kazanacak” sözleriyle tepki gösterdi.

Sinpaş’ta patronun 500 milyon liralık hissesi, kendisinden habersiz satılmış

Borsa İstanbul’da dünkü seansları yüzde 10 kayıpla kapatan Sinpaş GYO’nun Tavira Securities nezdindeki hisselerinden yüklü miktarda satıldığı duyuruldu. Satışa konu hisselerin Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’e ait olduğu ortaya çıkarken, şirketin açıklamasında konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Kentin tek hematoloji uzmanı CİMER’e yazılan tehdit nedeniyle istifa etmiş

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görevli tek hematoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özen’in istifa ederek özel sektöre geçmesinde ‘mobbing ve tehdit’le suçlanan hastane yönetimi açıklamasında, Özen’in, bir hasta tarafından CİMER’e yazılan tehdit mesajının ardından ayrılma kararı aldığı belirtildi.

KLİMİK, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarını aşı karşıtlarına karşı göreve çağırdı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) bilim insanlarına organize saldırılara karşı önlem almaları için Sağlık ve İçişleri bakanlıklarını göreve çağırdı.

İmamoğlu: Finans Merkezi’ne metro için sekiz aydır onay bekliyoruz

Durdurulan metro hatlarına ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, bunun cumhurbaşkanlığının çıkardığı bir genelgeden kaynaklandığını duyurdu.

TOBB başkanından ‘banka’ isyanı: Faizler yüzde 50’ye çıktı, bazıları hiç kredi vermiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu bazı bankaların hiç kredi vermediğini, bazılarınınsa yüzde 30 ile yüzde 50 arasında faizle kredi verdiğini söyledi.

ABD, Tayvan’a savaş gemisi gönderdi

ABD-Çin gerginliği tırmanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret edeceği beklentisinden sonra Çin, ABD’yi uyarmıştı. ABD de buna karşılık verdi.