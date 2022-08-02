Ağrıspor başkanından, silahlı pozla ‘racon kesen’ Savcı Sayan’a gözdağı: Kirli çamaşırları dökerim

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın devlet üzerinden kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım, “Aklını başına topla yoksa tüm kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim” dedi.

Fotoğraf: Twitter-AA

Yıldırım, kendisiyle yaşadığı gerginlikten sonra sokakta uzun namlulu silah taşıyan kişilerle gezen kentin belediye başkanı Sayan’la ilgili konuşmaya devam ediyor.

Bu defa konuşursa ‘Sayan’ın tüm kirli çamaşırlarını meydana dökeceğini’ ifade eden Yıldırım, “Savcı Sayan, aklını başına topla, beni tehdit etme. Devlet senin haksız olduğunu biliyor. İstifa et git yoksa alınman için ben gerekli şeyleri yapacağım” diye tehdit etti.

Sayan’ın kendilerini devlet üzerinden tehdit ettiğini belirten Yıldırım, “Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri bakanımıza yalvarıyorum. Bu Savcı Sayan belasından bizleri kurtarın” dedi.

Sayan’ın ‘Ağrıspor’a çökmek’ için kendisini tehdit ettiğini ve yakınlarının marketinin önünde ateş açtığını söyleyen Yıldırım, ateş açılan anın videosunu paylaşmıştı.