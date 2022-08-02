Sinpaş’ta patronun 500 milyon liralık hissesi, kendisinden habersiz satılmış

Borsa İstanbul’da dünkü seansları yüzde 10 kayıpla kapatan Sinpaş GYO’nun Tavira Securities nezdindeki hisselerinden yüklü miktarda satıldığı duyuruldu. Satışa konu hisselerin Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’e ait olduğu ortaya çıkarken, şirketin açıklamasında konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Dün Sinpaş GYO’nun Dubai merkezli Tavira Securities nezdinde tutulan hisselerinden 85 milyon 891 bin 620 adet pay bir anda satıldı. Satışla birlikte şirketin hisseleri yüzde 10 oranında değer kaybetti. Satışın toplam maliyetininse yaklaşık 500 milyon lira olduğu belirtildi.

Daha sonra Sinpaş’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bilgilendirmede bu satıştan patron Avni Çelik’in haberinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, hisselerin habersiz satılması hakkında hukuki yollara başvurulacağı duyuruldu: “Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik’ e ait Tavira Securities Limited nezdindeki 85.891.620 adet SNGYO paylarından, Sn. Avni Çelik’ in talebi ve talimatı olmadan satış yapıldığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili her türlü hukuki yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”