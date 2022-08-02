İmamoğlu: Finans Merkezi’ne metro için sekiz aydır onay bekliyoruz

Durdurulan metro hatlarına ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, bunun cumhurbaşkanlığının çıkardığı bir genelgeden kaynaklandığını duyurdu.

İBB başkanı, Ataşehir ilçesinde bitme aşamasına gelen Finans Merkezi’ne metro projesi içinse sekiz aydır onay beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu tünel kazıları tamamlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattını inceledi. Çalışması durdurulan hatlara ilişkin konuşan İmamoğlu, bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi.

Pendik-Kaynarca-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı hattının durdurulmasının cumhurbaşkanlığının çıkardığı genelgeden kaynaklandığını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu: “Yüzde 10 bitirimin altında kalan işlerle ilgili müteahhitler, tek taraflı sözleşmelerini feshedebiliyorlar. İki hat da bu oranın altında duruyordu, bir tanesi çok az bir limitle. Ve bu haklarını müteahhitler biz istemememize rağmen kullandılar. Bizim değil cumhurbaşkanının aldığı kararın gereğini yürüttüler.”

Her iki hatla ilgili yeni ihale hazırlığında olduklarını kaydeden İmamoğlu, “Hatta bu ayın içinde hızlıca ihaleye çıkıp, iki hatta da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Sekiz aydır onay bekliyoruz’

Göztepe-Ataşehir ve Ümraniye hattının da Anadolu Yakası’nda Dudullu-Bostancı hattı gibi çok önem verdikleri hatlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bunun sebebini şöyle anlattı: “Malum ‘Finanskent’in, daha doğrusu ‘Finans Merkezi’nin devlet tarafından yapılması, birçok bankanın oraya taşınacak olması ve bu metro hattının da onun altından geçiyor olması.”

İmamoğlu, 80 bin kişinin kullanmasını bekledikleri bu hattın sekiz aydır hazine onayı için bakanlıkta bekletildiğini söyledi: “Tam sekiz aydır. Bunu defalarca söyledik. Sağdan soldan ilettik. Kendileriyle yazıştık. Ama hiçbir cevap alamadık. Lütfen onu da imzalarlarsa bir an önce, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattımız, en azından hızına daha da hız katacak. Bunu bekliyoruz.”