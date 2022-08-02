Çekmeköy’de ağaç sökümü başladı, 62 gündür direnen yurttaşlar gözaltına alındı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde AKP’li belediyenin, yıkıp yerine pazar alanı yapmak istediği bölgenin en büyük parkına bugün Çevik Kuvvet eşliğinde iş makineleri girdi. Yaşam alanları için 62 gündür direnen yurttaşlar polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Çekmeköy Belediyesi’nin Mehmet Akif Mahallesi’ndeki parkı yapılaşmaya açmak istemesiyle başlayan mücadele iki aydır sürüyor.

Çekmeköylülerin aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yapılaşmaya açılmaması için 62 gündür nöbet tuttuğu alana, bugün sabah saatlerinde çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde iş makineleri girdi.

İş makinelerinin parka girmesini istemeyen ve direnen yurttaşlara polis sert müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesinin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, park alanındaki nöbet noktası dağıtıldı. Çekmeköylülerin park alanından çıkarılmasıyla birlikte ağaçlar ekipler tarafından sökülmeye başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medyadan ‘rant’ vurgusuyla şunları yazdı: “Vatandaşın nöbet tuttuğu Çekmeköy’deki parka suçluluğun telaşı içinde iş makinelerini sokmuşlar ve yasal süreci beklemeden ağaçları sökecekler! Pazar yapma bahanesiyle (parkın bitişiği kapalı pazar alanı zaten) rant uğruna yapmadıkları yok, ama az kaldı tamamı yargılanacaklar.”