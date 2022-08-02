Kılıçdaroğlu’ndan ‘beşli çete’ye taviz yok: O paraları söke söke alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’daki grup toplantısında; bölgeye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve bunu ‘beşli çete‘nin kaynaklarını keserek başaracağını söyledi: “Öyle Londra’daki mahkemelere gidecekler. Orada davalar görülecek. Ya mahkemeyi ister Londra’ya götürür ister Papua Yeni Gine’ye götür, ister Kongo’ya götür, ister Japonya’ya götür. Ben o paraları söke söke alacağım sizden bu milletin hakkını hukukunu alacağım.“

Fotoğraf: CHP

Meclis’in 1 Ekim 2022’ye kadar tatilde olmasından dolayı her hafta farklı şehirlerde grup toplantısı düzenleme kararı alan CHP Meclis Grubu, Erzurum’da toplandı.

Burada konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bölgenin ekonomik sorunlarını da değerlendirdi. İktidarı sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse endişe etmesin. Bütün haksızlıkların önüne geçeceğim. Haksızlık yapanların burnundan fitil fitil getireceğim” dedi.

‘İğneyi önce kendimize batıracağız’

ANKA’nın haberine göre; partisinin daha önce Erzurum’dan tek bir milletvekili çıkarmadığını Kılıçdaroğlu, özeleştiri yaptı: “Bu işin sorumlusu bu işin kabahati; Erzurumlularda değil, CHP’lilerde, yani bizlerde. İğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Ankara’da tumturaklı nutuklar attık. ‘Erzurumlu bize oy versin.’ Niye oy versin kardeşim? Yani otur derdini dinle. Bunları yapmadık. O nedenle Erzurum’a aynı zamanda Erzurumlular ile kucaklaşmaya ve helalleşme geldik. Bunu da bütün Erzurumluların bilmesini isterim.“

Sağlık çalışanları için TBMM’ye sundukları teklifte yeterli sayının bulunmaması nedeniyle toplanılmadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Gelmediler. Ama gün olacak, hepsi gelecekler. Gün olacak bu Meclis’in önündeki bayrak, hakimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğunu çok güçlü bir şekilde seslendirecek. Bunu Millet İttifakı olarak yapacağız.”

‘Taşeron işçileri örgütledim’

PTT’nin taşeron işçilerini örgütlediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözcülüklerini yapacaklarını da söyledi: “PTT diye bir kurumumuz var. 14 bin taşeron çalışanı var. Taşeron işçileri örgütledim. İlk örgütlenmeyi Erzurum’da yaptım. Sonra diğer illerde yaptım. Sonra hepsini İstanbul’da topladım. ‘Sizin sözcünüz ben olacağım’ dedim. ‘Sizin hakkınızı, hukukunuzu ben savunacağım’ dedim. Sonunda kadrolarını verdiler. 14 bin taşeron işçisi var. Sözleşme yapıyorlar. Geçen sene yüzde 40 veriyorlardı, şimdi yüzde 15 diyorlar. Akıl var, mantık var. Herhalde bu teklifi yapan 5-6 yerden maaş alan bir kişi. 14 bin, PTT’de çalışan taşeron işçiye sesleniyorum. Meraklanmayın. Bu kardeşiniz, yani birilerinin deyimiyle bu ‘Bay Kemal’, sizin hakkınızı teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Modern köleliğe son vereceğiz, onların hakkını hukukunu teslim edeceğiz.”

‘O paraları söke söke alacağız’

Beş yıl içinde bölgeye 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve bu parayı ‘beşli çete’nin kaynaklarından sağlayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu söylediğim, beş yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım demektir. Bu bölgeye yapılacak 1 milyar dolarlık yatırım demektir. Diyeceksiniz ki ‘1 milyar doları nereden bulacağız’ Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 1 milyar dolarlık para, çok büyük bir para değil. Beşli çetelerin bir köprüsüne kaç lira garanti veriyorlar biliyor musunuz? 35 milyar dolar, bir köprüye. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım siz meraklanmayın. Öyle Londra’daki mahkemelere gidecekler. Orada davalar görülecek. Ya mahkemeyi ister Londra’ya götürür ister Papua Yeni Gine’ye götür ister Kongo’ya götür, ister Japonya’ya götür. Ben o paraları söke söke alacağım sizden bu milletin hakkını hukukunu alacağım.

‘Beşli çete’yle görüşmem’

Sizin meşhur bir barajınız vardı. Alvar Barajı. 13-14 senedir, ‘Yapacağız, yapacağız.’ Yapamadılar, yapamazlar. Bunlar beşli çeteye hizmet ediyorlar. Bu kardeşiniz ise halka hizmet edecek, beşli çeteye değil. ‘Beşli çete’ye aracı koyuyorlar ‘Acaba Bay Kemal bizim ile görüşür mü’ Yemezler. Görüşmem ben milletimle görüşürüz, halkımla görüşürüm.”