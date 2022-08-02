Türkiye’de şimdiye kadar beş kişide maymun çiçeği tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar beş maymun çiçeği vakası tespit ettiklerini ve bunlardan dördünün iyileştiğini açıkladı.

Türkiye’de ilk vaka 30 Haziran’da açıklanmıştı.

Dünkü kabine toplantısından sonra konuşan Koca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘acil durum’ ilan ettiği maymun çiçeği vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Şimdiye kadar beş vaka tespit ettiklerini belirten Koca, “Bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. Dört hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. Bir hastamızsa izolasyonda. Sağlık durumları iyi, hiçbir sorun yok” dedi.

Hatırlatma dozu çağrısı

Covid salgınıyla ilgili de konuşan Koca, Omicron’un daha bulaşıcı olduğunu ama ilk varyantlara göre hastalarda daha hafif seyrettiğini söyledi. Hatırlatma dozunu şiddetle önerdiğini vurgulayan Koca, özellikle ileri yaştaki vatandaşların mutlaka korunması gerektiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili soruya da yanıt veren Koca, yeni bir yönetmelik hazırladıklarını ve bunun 15 Ağustos’ta devreye gireceğini söyledi.