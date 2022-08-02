Kentin tek hematoloji uzmanı CİMER’e yazılan tehdit nedeniyle istifa etmiş

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görevli tek hematoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özen’in istifa ederek özel sektöre geçmesinde ‘mobbing ve tehdit’le suçlanan hastane yönetimi açıklamasında, Özen’in, bir hasta tarafından CİMER’e yazılan tehdit mesajının ardından ayrılma kararı aldığı belirtildi.

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Özen’in istifa edip özel sektöre geçmesinin ardından, hastane yönetimine ‘mobbing ve tehdit’ suçlamaları yöneltilmiş, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, istifayı hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sormuştu:

Uzman doktorumuzun istifa etmesinin nedenleri nedir?

Bahsi geçen doktora mobbing uygulandığı bilgisi doğru mudur?

Bu konuda bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?

Soru önergesinin ardından Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden gelen açıklamada Doç. Dr. Özen’in, hastane yönetiminden gelen herhangi bir tehdit ya da mobbing’den değil, bir hastanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) yazdığı tehdit mesajları nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, tehdit mesajına ilişkin şunlar dendi: “Ancak 20.07.2022 tarihinde bir hasta yakını, gece saat 00:33, 05:14 ve saat 06:18’de hastanenin belirtilen telefonlarını randevu için aradığını ancak bölüme ulaşamadığını CİMER’e iletmiş ve bu nedenle yine CİMER üzerinden bölümdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullanmıştır.”

Söz konusu tehditle birlikte doktorun Konya’da öldürülen meslektaşına ve yoğun çalışma koşullarına dikkat çekerek istifa ettiği belirtilen açıklamada, soru önergesi hakkında şunlar dendi: “Sanki yönetim tarafından Doç. Dr. Mehmet Özen’e tehdit ve mobbing uygulandığı, hekimimizin bu nedenden dolayı istifa ettiği, tüm bu nedenlerden dolayı hasta ve yakınlarının ilimizin tek hekimini yönetimin istifaya zorladığı algısının oluştuğu görülmüştür.”