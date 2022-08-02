Garsonun başından aşağı şampanya döken Akalın’a tepki: Saray soytarılığına karşı onur mücadelesi kazanacak

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyip garsonun başından döktü. Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, Akalın’a “Her dönem Saray soytarılığı yapanlara karşı onur ve haysiyet mücadelesi kazanacak” sözleriyle tepki gösterdi.

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyince “Resmen elma suyu vermişsin bana” diyerek garsonun başından aşağıya döktü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Akalın’a tepki gösterdi.

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması da Akalın’ın bu tavrına şu sözlerle tepki gösterdi: “Her dönem Saray soytarılığı yapanlara karşı onur ve haysiyet mücadelesi kazanacak.” Tepkiler yükselmeye devam ederken Demet Akalın’dan henüz açıklama gelmedi.