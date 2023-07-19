Akşam Postası / 19 Temmuz 2023

İmamoğlu ve CHP’li kurmayların toplantı kaydı sızdırıldı

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırıldı.

Merkez Bankası şimdi de piyasadaki TL’yi azaltmaya çalışıyor

Merkez Bankası üç yıl aradan sonra ‘net TL alıcısı’ oldu. Bankacılık sistemine sattığından daha fazla lira almaya başladı.

Türkiye kömürden elektrik üretiminde Avrupa’da ilk sırada

Türkiye, haziranda Almanya ve Polonya’yı geride bırakarak kömürden elektrik üretiminde Avrupa’da ilk sıraya oturdu. Türkiye, 2023’ün ilk yarısında Almanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ikinci kömür tüketicisi olarak ilk kez Polonya’dan daha fazla kömür enerjisi üretti.

ODTÜ mezuniyet pankartlarına ‘sıkı denetim’

Her yıl mezuniyet töreninde öğrencilerin verdiği mesajlarla gündem olan ODTÜ mezuniyet töreninde bu yıl sıkı güvenlik önlemlerinin alınacağı bildirildi.

Türkiye sıfır otomobil alımında Avrupa’da sondan üçüncü

EBS Danışmanlık’ın verilerine göre Türkiye sıfır otomobil satışlarında Avrupa’da sondan üçüncü.

Seçimden önce yüz binlerce TikTok hesabı ‘hack’lenmiş

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye’de mayıstaki seçimlerden önce 700 bin TikTok hesabının ‘hack’lendiğini yazdı.