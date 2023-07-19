Türkiye Barolar Birliği KDV ve ÖTV artırımını Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

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TBB’den paylaşılan açıklamada KDV artışına ilişkin düzenlemenin, Anayasa’nın 73’üncü maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak olduğu, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içerikte bulunduğu kaydedildi.

Düzenlemenin, dava masraf ve harçlarının yükseltilmesini de öngörerek vatandaşın mahkemeye erişim hakkının önünde bir engel oluşturacağı belirtildi.

ÖTV’nin artırılmasına ilişkin düzenleme ve dayanak yasa maddesinin de vergilendirme yetkisini yasama organına veren Anayasa’nın 73’üncü maddesine ve hukuki güvenlik ilkesini öngören 2’nci maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Bu nedenlerle, KDV ve ÖTV miktarlarının arttırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda iki ayrı dava açıldığı bildirildi.

Dava dilekçesinde, düzenlemelerin iptali ile ÖTV artışına ilişkin düzenleme bakımından dayandığı yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması da talep edildi.