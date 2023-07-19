BAE ile Türkiye arasında 51 milyar dolarlık anlaşma

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında yaklaşık 51 milyar dolar değerinde anlaşmalara imza atıldığı bildirildi.
Haberi resmi Emirlik Haber Ajansı duyurdu.
Erdoğan, bugün Körfez turunun son noktası BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.
İki lider arasında 50,7 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da söz konusu anlaşmayı duyurdu.
BAE’nin resmi haber ajansına göre anlaşma başlıkları şöyle:
- Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması
- İki ülke arasında suçluların iadesi
- Medeni ve ticari konularda hukuki ve adli işbirliği
- Cezai konularda karşılıklı adli yardım
- Ortak ekonomik ve ticaret komisyonu kurulması
- Teknoloji bakanlıkları arasında dijital dönüşüm alanında işbirliği
- Sanayi ve enerji bakanlıkları arasında enerji ve doğal kaynaklar projelerinin geliştirilmesi için stratejik ortaklık
- Uzay ajansları arasında ticari amaçlı ortak fırlatma aracı kabiliyetlerinin geliştirilmesi
- BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında işbirliği
- BAE Tawazun Konseyi ile Türk Savunma Sanayii Ajansı arasında savunma sanayii alanında stratejik işbirliği
- ADQ ile Türk Eximbank arasında ihracat kredisi finansmanı
- Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Türkiye’nin depremden etkilenen bölgelerinin yeniden inşası amacıyla sukuk yatırımı
- Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında stratejik işbirliği.
- Abu Dabi Yatırım Ofisi ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında işbirliği