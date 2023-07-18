Döviz arayışı: Erdoğan, Suudi Arabistan veliaht prensine Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’a Togg hediye etti

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olarak tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı. Sonrasında Katar ve Suudi Arabistan’ı da ziyaret etmişti.

Şimşek’ten sonra Erdoğan da Körfez turuna çıktı. Kendisinin ilk durağı Suudi Arabistan oldu.

Erdoğan, ziyarette bulunduğu Cidde’de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Erdoğan, Veliaht Prens Selman’a Pamukkale beyazı renkteki Togg’u hediye etti. Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman’ın kullandığı Togg’la geldi.

Togg’un en ucuz modeli 1,2 milyon TL.

Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede. Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ama teslimatlar mayıs başına kadar yapılamadı. Mayısta 1000 adet aracın teslim edileceği söyleniyordu. Ancak beklenen araçlar gelmemişti.