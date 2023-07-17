Türkiye ile Suudi Arabistan arasında beş anlaşma

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi’nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari’nin imzaları yer aldı.

Ne olmuştu?

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olarak tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da döviz ihtiyacını karşılamak için Körfez turuna çıkmıştı.

Yetkililere göre iktidar, özelleştirme ve satın almalar da dahil çeşitli kanallar aracılığıyla Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.