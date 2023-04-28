Togg, ‘teslimatlar devam ediyor’ deyip 30 Nisan’a tarih verdi

Togg için çekilişle sipariş hakkı kazananlar, araçlarını 30 Nisan’dan itibaren teslim alacak. Bu tarih daha önce üç kez ertelenmişti.

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Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar üç gün önce de yapılamadı.

İki gün önce Togg CEO’su Gürcan Karakaş, teslimatların ay sonuna ertelendiğini duyurmuştu. Karakaş, erteleme gerekçesini ‘fazla talep’ diye açıklamıştı.

Togg CEO’su bir başka programdaysa gecikme nedeniyle ilgili ‘yazılım’ sorunlarına işaret etti. Ancak 2023 hedefinin 20 bin araç üretimi olduğu yaklaşık bir senedir dillendiriliyor. Geride kalan ilk dört aya rağmen, henüz bir araç bile teslim edilmedi.

Togg açıklamasında çekilişle T10X modeli almaya hak kazananların 30 Nisan’da araçlarını teslim alacakları bildirildi.