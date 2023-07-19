Döviz arayışı: Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son noktası olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.

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‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olarak tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini BAE yapmıştı. Sonrasında Katar ve Suudi Arabistan’ı da ziyaret etmişti.

Şimşek’ten sonra Erdoğan da Körfez turuna çıktı. Kendisinin ilk durağı Suudi Arabistan oldu, sonrasında Katar’ı ziyaret etti.

Erdoğan dün akşam, Katar’daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak “TC-TRK” ile Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.

Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AKP milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan eşlik etti.

Erdoğan, bugün, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.