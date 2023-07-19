Sızdırılan toplantı CHP MYK’da gündeme gelmedi

ALTAN SANCAR

Diken’e konuşan üst düzey kaynakların aktardığına göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sızdırılan toplantısı gündeme gelmedi.

Toplantı öncesi konuşan MYK üyeleri, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve grup başkan vekili Gökhan Günaydın’ın istifasını isteyeceklerini söylemişti.

Fotoğraf: AA

Normal şartlarda pazartesi toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün bir kez daha toplanma kararı almıştı. Toplantı kararı videonun sızmasından üç saat önce basına bildirilmişti.

Toplantıdan önce konuşan bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın’ın partideki görevlerinden istifasını talep edeceklerini söylemişti.

Günaydın ve Özel, toplantıya katılmadı.

Diken’e konuşan üst düzey kaynakların aktardığına göre konu toplantıda gündeme gelmedi.

Kılıçdaroğlu da yorum yapmazken toplantıdan sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Eren Erdem’le baş başa görüştü.

Diken’e konuşan Gökhan Günaydın, şunları demişti: “Parti tüzüğü parti meclisine üyelerini olağanüstü toplantıya çağırma hakkını veriyor. Bu toplantı görevden alınan il ve ilçe yöneticilerinin konuşulması için parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırma amacıyla yapılmıştır.”

Ne olmuştu?

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

Bunun yanında toplantıdaki gündem maddelerinden olan parti meclisinin toplantıya çağrılması girişiminden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberdar olduğu ortaya çıktı.