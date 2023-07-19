‘İmamoğlu’ sızıntısı sonrası Sarıgül’den imalı paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li kurmayların toplantısının sızdırılması sonrası CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül imalı bir tweet attı.

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CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

Bunun yanında toplantıdaki gündem maddelerinden olan parti meclisinin toplantıya çağrılması girişiminden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

‘Tutmayın yol verin gidene gidene’

Sarıgül, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Tutmayın yol verin gidene gidene. Cevap da vermem artık gücüme gidene. #kemalkılıçdaroğlu”

Sosyal medya kullanıcıları CHP’li vekilin mesajını anlamakta güçlük çekti.

Sarıgül, daha önce İmamoğlu’na şu ‘tavsiye’yi vermişti:

“(İmamoğlu’nun) Sarıgül’ün yaptığı hataları yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı. O gün mesela Baykal’ın karşısına ben çıkmasam da bir kurultay sonra çıksaydım, ben 40 oyla kaybettim. Olay şu: Belediye başkanı birinci dönem seçilir, vaat ederek seçilir. İkinci dönem seçilirse yaptıklarıyla seçilir. Üçüncü dönem baş tacıdır. Bu nedenle belediye başkanlarımızın ikinci dönem seçilip başarılarını taçlandırması lazım.”