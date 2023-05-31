Sarıgül’den İmamoğlu’na tavsiye: Acele davranmamalı

CHP Erzincan Milletvekili ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘acele etmeme’ tavsiyesi verdi.

Fotoğraf: Youtube/Halk TV

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı parti içinde değişim sesleri yükselmeye başladı.

Seçim gecesi Kılıçdaroğlu “Yola devam” derken adı genel başkan adayları arasında geçen İmamoğlu da iki gün önce ‘değişim’ mesajı vermişti.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuşan Sarıgül, İmamoğlu’na şu tavsiyeleri verdi:

“(İmamoğlu’nun) Sarıgül’ün yaptığı hataları yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı. O gün mesela Baykal’ın karşısına ben çıkmasam da bir kurultay sonra çıksaydım, ben 40 oyla kaybettim. Olay şu: Belediye başkanı birinci dönem seçilir, vaat ederek seçilir. İkinci dönem seçilirse yaptıklarıyla seçilir. Üçüncü dönem baş tacıdır. Bu nedenle belediye başkanlarımızın ikinci dönem seçilip başarılarını taçlandırması lazım.”