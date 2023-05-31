Mustafa Sarıgül, milletvekili adaylığı talep etmemiş

CHP’den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, milletvekili adaylığının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Youtube/Halk TV

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıgül’ü TDP genel merkezinde ziyaret etmişti. Sarıgül de 6 Nisan’da Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı. Sonrasında Sarıgül, CHP’den Erzincan milletvekili adayı yapılmıştı.

Sarıgül, 14 Mayıs’taki seçimlerde milletvekili seçildi.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Sarıgül, Kılıçdaroğlu’ndan adaylık talep etmediğini ve adaylığının sürpriz olduğunu söyledi.

Sarıgül, şunları dedi: “Adaylığım açıklandı. Benim için de büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan böyle bir talebim olmadı. Baktım tam 30 günüm var. Hemen bir saat sonra aksiyon aldık. Çok kısa bir süre. Üç ay önce açıklansaydı adaylığım Erzincan’ı 2-0 (İki CHP, sıfır AKP) yapardım. Hemen ertesi gün Erzincan’a gittim. Muazzam bir çalışma yaptık.”