Erzincan’da Mustafa Sarıgül farkı

CHP listesinden memleketi Erzincan’da seçime giren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçilmeyi garantilemek üzere.
Sarıgül, seçimlerde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamış ve CHP listesinden Erzincan’dan milletvekili adayı gösterilmişti.
2018 seçimlerinde Erzincan’da yüzde 44,71 oyla iki milletvekilliğini de AKP almıştı.
TDP lideri, bu tabloyu değiştirerek Meclis’e girmeye hak kazandı.
AA’nın saat 19:56 verilerine göre CHP, yüzde 39,16’la birinci parti durumda. Açılan sandık oranı yüzde 56,17.
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