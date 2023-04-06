Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu’na desteğini ilan etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini duyurdu.

Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Sarıgül’ü TDP genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini duyurdu.

Sarıgül, şunları kaydetti: “TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiyemizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Özellikle bireysel konuşma günü değil, toplumsal konuşma günü. TDP olarak, 13’üncü cumhurbaşkanımızı genel merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.”