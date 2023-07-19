Türkiye sıfır otomobil alımında Avrupa’da sondan üçüncü

EBS Danışmanlık’ın verilerine göre Türkiye sıfır otomobil satışlarında Avrupa’da sondan üçüncü.

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Otomotiv, döviz kurundaki değişimden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Özellikle Türkiye otomotiv satışlarında önemli payı olan ithal otomobiller, kur artışından hızlı etkileniyor.

Seçim sonrası da kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına sebep oluyor. Haziranda üç-dört defa fiyat güncelleyen otomobil firmaları, vergilerin ve kurun artmasıyla temmuzda da zamlara devam ediyor.

Bunun yanında yüksek enflasyon ve artan kur fiyatları altında ezilen yurttaşların alım gücü düşmeye devam ediyor.

Her 1000 kişiden sadece beşi yeni araba aldı

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin Twitter’dan paylaştığı EBS Danışmanlık verilerine göre Türkiye’de ilk altı ayda 430 bin 372 adet otomobil satıldı.

Nüfusa oranlandığında Türkiye’de her 1000 kişiden sadece beşi yeni otomobil alabilmiş oldu. Avrupa Birliği ortalamasıysa 1000’de 10,7.

Türkiye bu oranla Avrupa’da 32 ülke içinde 30’uncu sırada yer alıyor. Türkiye’yi Bulgaristan ve Romanya takip ediyor.