Londra, Erdoğan’dan umutlu: ‘Tahıl’ için Putin’i ikna etmesi bekleniyor

Britanya Dışişleri Bakanı James Cleverly, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, tahıl anlaşması için Rusya’yı ikna etmesini beklediklerini söyledi. İngiliz bakan Ukrayna’yı desteklemeyi sürdüreceklerini de ekledi.
Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.
Rusya 17 Temmuz’da süresi dolan anlaşmayı uzatmamış. dolasıyla tahıl koridoru kapanmıştı.
Kiev’i destekleyecek
Anadolu Ajansı’ndan Betül Yörük’e konuşan Cleverly, Erdoğan’ın Rusya’yı bu konuda ikna etmesini beklediklerini söyledi.
Bakan ayrıca Rusya çekilene kadar Ukrayna’ya destek politikasından ödün vermeyeceklerini belirtti.