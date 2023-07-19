BAE ile ‘yardım’ anlaşması: Sedat Peker dosyası masaya gelebilir

CANAN COŞKUN

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar arasındaki ‘adli yardım’ anlaşması, akla Sedat Peker’i getirdi.

Görsel: Youtube

BAE’nin resmi haber ajansından duyurulan habere göre söz konusu anlaşma ‘cezai konularda karşılıklı adli yardım’ öngörüyor.

BAE’de bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Eylül 2022’de, Peker hakkında, Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi ve Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebiyle Interpol tarafından sadece ‘savunması alınmak üzere’ çıkarılan kırmızı bültenin kapsamının “Tüm dünyada aranıyor” olarak genişletildiğini duyurmuştu.

Sayın Sedat Peker hakkında,Anadolu 16.ACM ve Bursa 5.ACM'nin talebiyle Interpol tarafından sadece "savunması alınmak üzere" çıkarılan kırmızı bültenin, "tüm dünyada aranıyor" biçiminde kapsamının genişletildiğini öğrendim bugün.

Belli ki bir şeyler değişiyor… — Ersan Barkın (@ersanbarkinn) September 22, 2022

Adli yardım anlaşması kapsamında Peker’in iadesi istenebilir.

Buna karşılık Barkın, Diken’e yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın iadeye dayanak oluşturmadığını söyledi.

Barkın şöyle konuştu:

“Birleşik Arap Emirlikleri Interpol üyesiydi. Dolayısıyla zaten verilen karara uygun davranabilirdi. Peker’i iade etmeyip buna uygun davranmaması kendi iradesiyle gerçekleşti. Kararın verilmesinin üzerinden 1,5 yıla yakın bir süre geçti. Ona rağmen gözaltına alınmadı.

İki ülke arasındaki anlaşmanın BAE’nin Peker’i iade etmeme kararını değiştirip değiştirmeyeceğiyle ilgili bir yorumum yok. Sadece bu anlaşmanın imzalanması iadeyi gerektirmez diyebilirim, çünkü Peker’in iade edilmemesinin sebebi iki ülke arasında bu anlaşmanın olmaması değildi.”

Avukatı duyurdu: Interpol, Peker’in kırmızı bülteninin kapsamını genişletti