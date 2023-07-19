Altı Türk vatandaşını gizlice MİT’e teslim eden Kosova’nın eski istihbarat başkanına hapis

Kosova’nın eski istihbarat başkanı Driton Gaşi, altı Türk vatandaşını gizlice Türkiye’ye sınırdışı etmekten suçlu bulunarak hapse mahkum edildi.

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Kosov’da Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2018’de ‘FETÖ üyesi’ diye beş öğretmen ve bir doktoru Türkiye’ye götürmesiyle ilgili görülen davada karar açıklandı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre mahkeme, Gaşi’yi ‘görevi kötüye kullanmak’tan suçlu buldu.

Dört yıl sekiz ay hapse mahkum edilen Gaşi, tahliye olduktan sonra da dört yıl boyunca kamu görevlerinde çalışamayacak.

Gaşi’nin yasal olarak sınırdışı hakkında savcılık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığını da bilgi vermesi gerektiği, ancak bu süreci işletmediği kaydedildi. Eski istihbarat başkanının sınırdışı edilen Türklerin oturumlarını ‘ulusal güvenliğe tehdit’ gerekçesiyle iptal ettiği, ancak bunu da hukuki olarak ispat edemediği belirtildi.

Sınırdışı kararının ardından eski Kosova başbakanı Ramuş Haradinaj, Gaşi ve içişleri bakanını görevden almıştı. Haradinaj, sınırdışı kararlarının ülkenin karar verme hiyerarşine uymadığını vurgulamıştı.