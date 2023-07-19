Soylu’nun bakanlığı bitti, Yeşiller’in çilesi bitmedi

SERTAÇ ÇOMAK

Yeşiller Partisi’nin kuruluşunu ‘alındı’ belgesi vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı’nın ikinci istinaf istemi kabul edildi. Bunun üzerine Yeşiller, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

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Hedeflerini “Dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek” olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. Bakanlığın evrakları onaylamaması üzerine tüzel kişilik kazanamayan Yeşiller, hukuki süreç başlatmıştı.

Yeşiller, 7 Temmuz 2022’de mahkemenin İçişleri’ne üçüncü kez partinin kurulmama sebebini sorduğunu fakat yanıt gelmediğini bildirmişti. Partinin eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, İçişleri’ne istisna uygulandığını, belgeleri bakanlıktan alamayan mahkemenin davacı olan kendilerinden istediğini söyleyerek nihai karar beklediklerini bildirmişti.

İstinaf ‘hukuka aykırı’ bulmuştu

Yargı yılının başlamasıyla 29 Eylül 2022’de Ankara 8’inci İdare Mahkemesi bakanlığın tutumunu ‘hukuka aykırı’ bulmuş ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermişti.

Ancak İçişleri Bakanlığı bu kararı istinafa taşımıştı.

İstinaf, Yeşiller Partisi’nin kuruluşunu ‘alındı’ belgesi vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı’nı haksız bulmuştu.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı dosyayı Ankara 10’uncu İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme verdiği nihai kararda, İçişleri’nin talebini kabul ederek önceki kararı kaldırdı.

AYM’ye gitme kararı alan Yeşiller, 11 Temmuz’daki başvurularında ‘bireysel örgütlenme’ ve ‘seçme ve seçilme özgürlüğünü’ vurguladı.