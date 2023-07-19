Sızdırılan toplantı: CHP üyelerine mesaj gitmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partinin üst düzey isimleriyle düzenlediği toplantının sızdırılan kesitinin bağlantısı, CHP üyelerine kısa mesaj olarak gönderildi.

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CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

Bunun yanında toplantıdaki gündem maddelerinden olan parti meclisinin toplantıya çağrılması girişiminden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberdar olduğu ortaya çıktı.

‘İşgal ve darbe’ kısa mesajı

Youtube‘a yüklenen toplantının bağlantısı ‘CHP Sathı Müdafa Grubu’ adlı bir grup tarafından partililere kısa mesaj olarak gönderildi.

Mesajda “Değişim A takımının CHP’yi işgal ve darbe toplantısının görüntüleri! Kimler kimlerle beraber! İşte o görüntüler” diye yazılarak bağlantı verildi.