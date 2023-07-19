CHP, İmamoğlu ve kurmayların toplantısını ‘etik’ bulmadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li kurmayların toplantısını ‘etik’ bulmadıklarını söyledi.

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Bugün düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuyla ilgili soruları yanıtlayan Öztrak, şunları dedi:

“Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam-zulm altında inlerken Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin geleneklerine uymayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya ‘Evet’ diyoruz ama partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz.. (Genel merkezin haberi var mıydı?) Hayır yoktu. “

Ne olmuştu?

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

Bunun yanında toplantıdaki gündem maddelerinden olan parti meclisinin toplantıya çağrılması girişiminden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberdar olduğu ortaya çıktı.

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