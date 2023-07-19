Türkiye kömürden elektrik üretiminde Avrupa’da ilk sırada

Türkiye, haziranda Almanya ve Polonya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük ‘kömürden elektrik üreticisi’ oldu. Böylelikle Türkiye, 2023’ün ilk yarısında Almanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ikinci kömür tüketicisi olarak ilk kez Polonya’dan daha fazla kömür enerjisi üretti.

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Reuters’ın uluslararası düşünce kuruluşu Ember’in raporundan aktardığına göre Türkiye’nin yılın ilk yarısındaki kömür üretimi, 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde. Türkiye’nin kömür yakıtlı elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonlar da 2023’ün ilk yarısında 44 milyon tonu aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu miktar Polonya’nın 39 milyon ton. Bu durum Türkiye’yi Güney Avrupa’daki başlıca kömür kirliliği kaynağı yapıyor. Türkiye yakında bölgedeki endüstriyel emisyonların ana merkezi olan Doğu Avrupa’yı gölgede bırakabilir.

Avrupa’da düşüş, Türkiye’de yükseliş

2018’den bu yana Türkiye’nin kömür kapasitesi yüzde 9’dan fazla arttı. Aynı dönemde Almanya’da yüzde 15, İtalya’da yüzde 20, Romanya’da yüzde 44 ve Çekya’da yüzde 14’ten fazla düştü. Avrupa’nın kömüre en çok bağımlı ülkesi Polonya’da bile kapasite düştü.

Türkiye ayrıca, Avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki azalmaya kıyasla 2023’ün ilk yarısında kömürün elektrik üretim bileşimindeki payını yaklaşık yüzde 36’ya çıkardı.

Fosil yakıtlardan elektrik üretimi azaldı

Nitekim Türkiye’nin temiz kaynaklardan elektrik üretimi 2018’den bu yana yüzde 40 artarken, fosil yakıtlardan elektrik üretimi yüzde 8 azaldı.

Bunun başlıca sebebiyse Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş ve doğalgaz tedarikinde yaşanan sorunları. Türkiye, bu nedenle kömür tüketimini artırmak zorunda kaldı.

Bu artış, kısa vadede Türkiye’yi kömür üretimi açısından Polonya’nın daha da önüne geçirebilir ve Avrupa’nın en büyük kömür tüketicisi Almanya’yla aradaki farkı daha da daraltabilir.

Ama Türkiye’nin enerji sektöründeki karbonu azaltmak ve enerjiden daha bağımsız hale gelmek için 2035’e kadar güneş enerjisi kapasitesini beş kat ve rüzgar tedarik kapasitesini üç kat artırma hedefi var.