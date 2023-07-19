ODTÜ mezuniyet pankartlarına ‘sıkı denetim’

Her yıl mezuniyet töreninde öğrencilerin verdiği mesajlarla gündem olan ODTÜ mezuniyet töreninde bu yıl sıkı güvenlik önlemlerinin alınacağı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

ODTÜ mezuniyet törenleri, öğrencilerin açtığı siyasi ve toplumsal içerikli pankartlarla kamuoyunda ses getiriyor. Rektörlük, 26 Temmuz’da düzenlenecek mezuniyet törenine ilişkin ayrıntıları duyurdu.

Buna göre saha içinde yürüyenler kontrol edilecek, açılan pankartlar ve bayraklar denetlenecek. Öğrenciler Türk Bayrağı, yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları ve ODTÜ flaması dışında herhangi bir bayrak taşıyamayacak.

Geçen yıllardaki mezuniyet törenlerinde açılan LGBTİ+ bayrakları güvenlik görevlilerinin engeline takılmıştı.

Açıklamanın devamında, törenin bu yıl ‘100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü’ temasıyla düzenleneceği belirtilerek, mesajların bu kapsamda olmasının öncelikli olduğu kaydedildi.

Törende mezun olan ve yürümek isteyen her öğrenci, bunun için bölümünden bir davetiye alacak. Bunun dışında saha içinde yürümeye izin verilmeyecek.

‘Suç unsuru barındırmayan, tehdit, hakaret ve aşağılama içermeyen’ pankartların taşınmasının da mümkün olacağının belirtildiği açıklamada, pankartların önceden bölüm başkanlıkları tarafından kontrol edileceği kaydedildi.